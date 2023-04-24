В Волгоградской области 115 жителей пострадали от клещей весной

115 волгоградцев пострадали от клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области растет число жителей, которые пострадали от клещей. Весной, когда все вокруг зеленеет и цветет, сразу можно не заметить присосавшихся клещей. Они уже укусили 115 человек, что не превышает среднемноголетних значений, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В 2023 году в регионе у пострадавших от клещей не выявили заболевания Крымской геморрагической лихорадкой и иксодового клещевого боррелиоза. Тем временем, в области проводятся обработки территорий от членистоногих.

- При обнаружении присасывания клеща необходимо самостоятельно снимать очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания или обратиться в медицинскую организацию (травматологический пункт, поликлиника по месту жительства), - отметили санитарные врачи.