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НовостиЗдоровье24 апреля 2023 6:11

В Волгоградской области 115 жителей пострадали от клещей весной

У пациентов опасных болезней не диагностировали
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
115 волгоградцев пострадали от клещей

115 волгоградцев пострадали от клещей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области растет число жителей, которые пострадали от клещей. Весной, когда все вокруг зеленеет и цветет, сразу можно не заметить присосавшихся клещей. Они уже укусили 115 человек, что не превышает среднемноголетних значений, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В 2023 году в регионе у пострадавших от клещей не выявили заболевания Крымской геморрагической лихорадкой и иксодового клещевого боррелиоза. Тем временем, в области проводятся обработки территорий от членистоногих.

- При обнаружении присасывания клеща необходимо самостоятельно снимать очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания или обратиться в медицинскую организацию (травматологический пункт, поликлиника по месту жительства), - отметили санитарные врачи.