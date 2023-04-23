23 апреля волгоградцы смогут увидеть пик метеорного потока Лириды

Начинать смотреть на падающие звезды можно уже после полуночи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь с 23 на 24 апреля в звездном небе жители Волгоградской области могут наблюдать наступление пика метеорного потока Лириды. Уникальное явление – 18 падающих звезд в час, - может увидеть каждый желающий. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградский планетарий.

- По данным Международной метеорной организации, Лириды представляют собой метеорный поток средней силы, который иногда может порадовать любителей звездопадов яркими болидами, - подтвердили специалисты планетария.

Лириды – звездопад, который является ежегодно в конце апреля. Его период активности с 14 до 30 апреля. Во время пика Лирид в 2023 году Луна не будет мешать наблюдениям, так как на небе будет виден лишь тонкий полумесяц. Лучшее время для наблюдения Лирид — с полуночи до рассвета.