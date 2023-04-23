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НовостиОбщество23 апреля 2023 14:55

23 апреля волгоградцы смогут увидеть пик метеорного потока Лириды

За час можно увидеть до 18 метеоров
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Начинать смотреть на падающие звезды можно уже после полуночи

Начинать смотреть на падающие звезды можно уже после полуночи

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь с 23 на 24 апреля в звездном небе жители Волгоградской области могут наблюдать наступление пика метеорного потока Лириды. Уникальное явление – 18 падающих звезд в час, - может увидеть каждый желающий. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградский планетарий.

- По данным Международной метеорной организации, Лириды представляют собой метеорный поток средней силы, который иногда может порадовать любителей звездопадов яркими болидами, - подтвердили специалисты планетария.

Лириды – звездопад, который является ежегодно в конце апреля. Его период активности с 14 до 30 апреля. Во время пика Лирид в 2023 году Луна не будет мешать наблюдениям, так как на небе будет виден лишь тонкий полумесяц. Лучшее время для наблюдения Лирид — с полуночи до рассвета.