МЧС по Волгоградской области напомнило, что запрещено делать на дачах

Специалисты рассказали о правилах обращения с огнем на дачах Фото: Екатерина СИМОХИНА

Близятся длительные майские праздники и большинство в этот период по традиции выбираются на природу «пожарить шашлыки». В связи с этим спасатели решили, что напоминание жителям Волгоградской области о рисках пожара на дачных участках будет не лишним. В ГУ МЧС объяснили, как правильно разводить огонь на садоводческих и огороднических участках.

Так, спасатели посоветовали держать на участке несколько бочек с водой, ведрами и другими средствами тушения на случай пожара. Для профилактики специалисты также рекомендуют убирать сухой мусор.

Также сотрудники МЧС напомнили, что вблизи жилых домов нельзя разводить костер, курить, также разжигать огонь на чердаках и в других местах хранения горючих предметов. Не советуют спасатели не использовать на даче электронагревательные приборы без специальных подставок, обертывать светильники тканью и топить углем печи.