2 человека пострадали в ДТП с мотоциклом на юге Волгограда

Главным виновником аварии оказался мотоциклист Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Красноармейском районе Волгограда накануне, 22 апреля, произошла авария, в которой покалечились оба участника ДТП. Один передвигался на легковушке отечественной марки, второй был на мотоцикле, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации главка, около 10.00 24-летний мотоциклист двигался со стороны проспекта Столетова в сторону улицы Рудь. Напротив дома №130 по улице Мачтозаводской он нарушил правила дорожного движения. Проехав на красный цвет светофора, мотоциклист не заметил на перекрестке движущуюся машину Lada Granta, за рулем которой сидел 67-летний водитель.

После столкновения обоим участникам аварии понадобилась медицинская помощь, они доставлены в больницу.