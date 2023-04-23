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НовостиОбщество23 апреля 2023 11:43

16% волгоградцев планируют работать после выхода на пенсию

Вместе с тем, пенсионеры планируют и путешествовать
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Будущие пенсионеры хотят наслаждаться жизнью, заниматься хобби и здоровьем

Будущие пенсионеры хотят наслаждаться жизнью, заниматься хобби и здоровьем

Фото: Олег Укладов

Жители Волгоградской области поделились с аналитиками, чем они собираются заниматься на пенсии. По данным исследований SuperJob.ru, только 16% процентов хотят продолжать работать, потому как не представляют свою жизнь без работы. Примерно столько же – 15% - собираются заниматься огордничеством и дачей.

Тем не менее, большинство – а это 24% опрошенных, - хотят на пенсии путешествовать, еще 14% посвятить все свое свободное время любимым хобби, а 10% предпочли бы жить просто в свое удовольствие.

Посвятить себя воспитанию внуков собираются лишь 5% опрошенных, столько же волгоградцев планируют заниматься спортом, 4% выбрали чтение книг и лишь 1% хотят заняться здоровьем, а также посещать экскурсии, театры и музеи.