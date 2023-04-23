16% волгоградцев планируют работать после выхода на пенсию

Будущие пенсионеры хотят наслаждаться жизнью, заниматься хобби и здоровьем Фото: Олег Укладов

Жители Волгоградской области поделились с аналитиками, чем они собираются заниматься на пенсии. По данным исследований SuperJob.ru, только 16% процентов хотят продолжать работать, потому как не представляют свою жизнь без работы. Примерно столько же – 15% - собираются заниматься огордничеством и дачей.

Тем не менее, большинство – а это 24% опрошенных, - хотят на пенсии путешествовать, еще 14% посвятить все свое свободное время любимым хобби, а 10% предпочли бы жить просто в свое удовольствие.

Посвятить себя воспитанию внуков собираются лишь 5% опрошенных, столько же волгоградцев планируют заниматься спортом, 4% выбрали чтение книг и лишь 1% хотят заняться здоровьем, а также посещать экскурсии, театры и музеи.