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НовостиОбщество23 апреля 2023 11:05

В Волгоградской области открылся Центр социального волонтерства

Для развития Центра, Волгоградская область выиграла 8,3 млн рублей
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Социальные волонтеры помогают воспитанникам детских домов и пожилым людям

Социальные волонтеры помогают воспитанникам детских домов и пожилым людям

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области на базе Волжского центра социального обслуживания населения появится областной центр социального добровольчества. Его открытие стало возможным после того, как победы региона во всероссийском конкурсе. Об этом сообщает региональный комитет образования, науки и молодёжной политики.

Победа во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» принесла Волгоградской области приз в размере 8,3 миллионов рублей, которые пойдут на развитие волонтерского движения в регионе.

На сегодняшний день волонтерское объединение «Вектор», которое занимается социальной помощью, объединяет более 50 добровольцев. В ближайших планах волонтеров - проведение акции по безопасности дорожного движения, организация мероприятий для пришкольных лагерей, экологические субботники, участие в патриотических проектах и многое другое.