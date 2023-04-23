Волгоградцев ночью 23 апреля напугали звуки выстрела из крупнокалиберного оружия

Дачники всю ночь пребывали в страхе Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Глубокой ночью с 22 на 23 апреля жители СНТ «Дзержинец» в Волгограде проснулись в панике от оглушительных выстрелов. Правда, что случилось – никто из дачников не знает, ведь в полицию они не обращались. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщила местная жительница Вера Фролова.

- В час ночи мы проснулись от громких звуков. Было по три выстрела подряд с небольшими интервалами. Муж сказал, что это крупнокалиберное что-то. Потом очередь из автомата и минут на десять тишина. По звуку где-то рядом. Казалось, что это на соседней улице. Последняя очередь была где-то далеко у дороги. Закончилось около трех ночи, но что это было я не знаю. Из окон ничего не видно было, - рассказала волгоградка.

Но, похоже, узнать кто был тем полуночным стрелком уже невозможно. Пребывая в страхе, жители СНТ «Дзержинец» обращаться в правоохранительные органы не стали.

- Растерялись, тем более, как только был перерыв, казалось, что все закончилось. Пока полиция доедет, что объяснять им? – пояснила Вера Фролова.

Пока никто из жителей дачного массива не признается, кто наводил страх на всю округу и, вероятнее всего, уже никто и не признается.