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НовостиОбщество23 апреля 2023 9:41

В центре Волгограда уложат рулонный газон за 2,8 млн рублей

На этот раз благоустроят склон вдоль лестницы по улице Ковентри
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Склон дополнят газоном

Склон дополнят газоном

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Власти Волгограда объявили конкурс на поиск подрядчика для благоустройства еще одной зоны в центре города-героя. 2 873 115 рублей из областного бюджета они готовы отдать за укладку рулонного газона на территории склона, в створе улицы Ковентри. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на открытые данные госзакупок.

Срок исполнения контракта - с момента заключения договора и до 31 декабря 2023 года. Окончательно определиться подрядчик должен до 3 мая года.

Между тем, в самом сердце Волгограда, на Аллее Героев, пытается прижиться газон, который был уложен еще в ноябре-декабре прошлого года при минусовой погоде. В администрации города-героя заверили, что субподрядчик отвечает за внешний облик территории и, в случае необходимости, будет менять фрагменты травы.