В центре Волгограда уложат рулонный газон за 2,8 млн рублей

Склон дополнят газоном Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Власти Волгограда объявили конкурс на поиск подрядчика для благоустройства еще одной зоны в центре города-героя. 2 873 115 рублей из областного бюджета они готовы отдать за укладку рулонного газона на территории склона, в створе улицы Ковентри. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на открытые данные госзакупок.

Срок исполнения контракта - с момента заключения договора и до 31 декабря 2023 года. Окончательно определиться подрядчик должен до 3 мая года.

Между тем, в самом сердце Волгограда, на Аллее Героев, пытается прижиться газон, который был уложен еще в ноябре-декабре прошлого года при минусовой погоде. В администрации города-героя заверили, что субподрядчик отвечает за внешний облик территории и, в случае необходимости, будет менять фрагменты травы.