Под Волгоградом водитель квадроцикла сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

Личность лихача на квадрокопторе до сих пор не установили Фото: Иван МАКЕЕВ

Необычная авария произошла в частном секторе города Волжский Волгоградской области накануне, 22 апреля. Неизвестный водитель квадроцикла сбил 11-летнюю девочку и умчался в неизвестном направлении, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Около 16.20 неустановленный водитель, управляя квадроциклом, двигался по улице Спортивной и напротив второго дома по улице 2-я Гидростроевская наехал на 11-летнюю ребенка, стоящего на тротуаре, - пояснили в главке.

После ДТП водитель оперативно скрылся с места происшествия, девочка была доставлена в больницу. Сейчас ведется розыск водителя.