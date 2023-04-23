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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 7:59

Под Волгоградом водитель квадроцикла сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

Инспекторы ГИБДД разыскивают злостного нарушителя ПДД
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Личность лихача на квадрокопторе до сих пор не установили

Личность лихача на квадрокопторе до сих пор не установили

Фото: Иван МАКЕЕВ

Необычная авария произошла в частном секторе города Волжский Волгоградской области накануне, 22 апреля. Неизвестный водитель квадроцикла сбил 11-летнюю девочку и умчался в неизвестном направлении, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Около 16.20 неустановленный водитель, управляя квадроциклом, двигался по улице Спортивной и напротив второго дома по улице 2-я Гидростроевская наехал на 11-летнюю ребенка, стоящего на тротуаре, - пояснили в главке.

После ДТП водитель оперативно скрылся с места происшествия, девочка была доставлена в больницу. Сейчас ведется розыск водителя.