Отключат электричество 24 апреля в трех районах Волгограда

Электрики устроят профилактику и ремонт сетей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С понедельника, 24 апреля 2023 года, в трех районах Волгограда временно отключат электричество из-за запланированных энергетиками работ на ЛЭП и электросетях. Без света, электроводонагревателей, компьютеров и прочих радостей современной цивилизации оставят жителей небольших жилых массивов Центрального и Красноармейского районов, а так же частный сектор в Краснооктябрьском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

В Центральном районе Волгограда в понедельник отключат свет в трех домах на улице Краснознаменской, №19, 21а, 23 с 9 до 17 часов.

Большой массив частного сектора останется без света в Краснооктябрьском также с 9.00 до 17.00. ул. 2-я Горная, 5-13, ул. Базарова, 5, 7, 9, 12, 20, ул. Базовая, 27, пл. Белинского, 1а-13а, 1/1, 3/1, 5/1, 4-12, 15, 15б, 14, 15а, ул. Касимовская, 1-21, 2-28, ул. Кубинская, 1-35, 2-24, 28-40, 40а, 42-68, 68а, 70-74, 76а, 76, 78а, 80-90 и 37а-75, пер. Лермонтова, 1, 4, 5, 6, 11, 13/1, ул. Лермонтова, 5-19, 23-29, ул. Малая, 2-12, 3-15, ул. 2-я Малая, 1-11, 4-12, пер. Малый, 2а, 2, 4, 3, 5, ул. Мичурина, 63, 63а-75, 68а-76, 64, 66, 66а, ул. Обороны Севастополя, 45-79, 71а, 44-76, 52а, ул. Обороны Одессы, 1-3, 4, 6, 9, 11а, 12, 17, ул. Обороны Ленинграда, 2, ул. Просторная, 3-13, 4-18, 15, 18/1, 18/3, 17а-23, 20-28, 18/4, ул. Снайперская, 1-37, 2-30, ул. Стрелковая, 1-31, 31а, 2-42, 40а, ул. Техническая, 1-15, 1а, 2-16, 17-51, 23а, 23, 25, 20а, 20-70, 39а, 47а, 70а, ул. Чайковского, 37-65, 46-66, ул. Черноярская, 33-89, 43а, 47/1, 47/2, 55а, 67а, 69а, 73а, 42-100, 58а, 72а, 72б, 78а, 80а.

В Красноармейском районе среди коммунальных страдальцев с 9 утра до 17 часов окажутся дома в СНТ Шлюзовик,№ 2-16, 3-7, ул. Костюшко, №90-112, ул. Ленинаканская, №93-109, 70-82, ул. Магистральная, №24-26, ул. Плеханова, №75-97, 178/33.