В Волгоградской области последняя неделя апреля начнется с тумана

После дождливых выходных возвращается тепло и утренние туманы Фото: Михаил ФРОЛОВ

После контрастных настроений погоды в Волгоградскую область придет небольшая передышка. Первый день новой рабочей недели, 24 апреля, начнется с прохладной ночи, туманов и потеплении до +20 градусов днем. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на региональный ЦГМС.

Так, по области в понедельник не предвидится существенных осадков, утром в отдельных районах возможны кратковременные дожди, местами туман. Ветер южного направления ночью будет дуть со скоростью 2-7 м/с, днем - 6-11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +4...+9, в отдельных районах при прояснении возможно падение столбика термометра до нуля, днем потеплеет до +18...+23 градусов.

В Волгограде также синоптики прогнозируют отсутствие существенных осадков, но утром также возможен туман.. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем воздух прогреется до +18...+20.