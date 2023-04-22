С 24 апреля в Волгоградской области не будут работать ТВ и радио

Телевидение и радио не будут работать несколько часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 24 по 30 апреля 2023 года в Волгоградской области временно не будут работать ТВ и радио в нескольких населенных пунктах. Кратковременные перерывы трансляции телевидения и радиосигнала передающими станциями из-за профилактических работ запланированы в Еланском, Новоаннинском, Нехаевском, Киквидзенском районах региона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ОРТПЦ.

Так, 25 апреля 2023 с 9 до 15 часов не будет работать телевидение 1 и 2 мультиплекса, Радио России и Авторадио в Новоаннинском. 25 апреля оставят без ТВ на это же время станицу Преображенская Киквидзенского района и Тишанскую в Нехаевском с 10.00 до 16.00. В Нехаевской посмотреть телевидение и послушать Европу+ жители не смогут 27 апреля с 10 до 16 часов. Правда, из-за плохой погоды какие-то работы могут отменить или перенести на другие дни.

В Елани и хуторе Калиновский Киквидзенского района ТВ не будет работать 26 апреля 2023 года с 9 до 15 часов, плюс к этому в Елани в этот день отрубят радиостанции Радио России и Авторадио.