Фото двойной радуги в Волгограде 22 апреля делятся жители

Радуга раскрасила небо в яркие краски. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде после пасмурного дня и дождя в субботу, 22 апреля, вечером выглянуло солнце, небо раскрасили яркие краски и двойная радуга. Фото красивого природного явления жители города-героя делятся в соцсетях, радуясь красивым снимкам.

Заметили радугу на небе волгоградцы около шести часов вечера. Увидели ее жители практически всех районов областной столицы. Не меньше переливающего всеми цветами неба восхищаются горожане и повсюду цветущими в городе деревьями и кустарниками.

На Красную горку, 23 апреля, в Волгограде синоптики дождя не прогнозируют. Хотя утром и ночью в городе возможен туман. Ночью будет 6-8 выше нуля, днем до +20 градусов.