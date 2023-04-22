В Волгограде досрочно заменили теплосети и открыли проезд на улице Пархоменко

Концессии заменили трубы раньше намеченного. Фото: КВ

«Концессии теплоснабжения» 22 апреля 2023 года досрочно завершили работы по замене теплосети на проезжей части улицы Пархоменко в центре Волгограда. Движение на перекрытом накануне участке проезжей части в районе дома №55а полностью восстановлено, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании.

Ранее «Концессии» планировали, что справятся с работами на Пархоменко только к вечеру 24 апреля. Но смогли управиться раньше почти на два дня. Как говорят в самой ресурсоснабжающей компании, все благодаря профессионализму и круглосуточной работе бригад.

Эту часть теплотрассы капитально не ремонтировали много лет. Остается надеяться, что новые трубы прослужат долго и перерывать здесь снова вскоре больше не придется.