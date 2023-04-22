Жителям Волгоградской области сделали перерасчет за ЖКУ на 7 млн рублей

Волгоградцам вернули часть платы за коммуналку, а УК оштрафовали на 2,7 миллиона. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В первом квартале 2023 года жители Волгограда и области направили более 8,3 тысячи жалоб и обращений в Госжилнадзор. После проверок жильцы МКД получили перерасчет на 7,4 миллиона рублей – в такую сумму вылилась необоснованно начисленная плата за жилищные и коммунальные услуги, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГЖИ Волгоградской области.

Чаще всего волгоградцы жалуются в ГЖИ на плохое состояние и эксплуатацию МКД, а также завышение платы за ЖКУ. Несмотря на действующий мораторий, инспекторы за три месяца провели 780 проверок и нашли 680 нарушений лицензионных и обязательных требований у управляющим компаниям. Помимо того, что волгоградцам вернули необоснованно начисленную плату, 85 юридических и должностных лиц оштрафовали на 2,7 миллиона рублей. Плюс к этому инспекторы выписали коммунальщикам 1614 предостережений.