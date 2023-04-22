Жителям четырех районов Волгограда с 24 апреля отключат горячую воду

Мыться в тазиках придется до четырех дней. Фото: Валерий ШАХОВ

В начале рабочей недели, с 24 апреля 2023 года, жители четырех районов Волгограда останутся без горячей воды. С понедельника отключат горячую воду в домах на десятках улиц в Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном и самом южном Красноармейском. Мыться в тазиках волгоградцам придется от одного до четырех дней, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях».

Жителям Краснооктябрьского района, проживающим в зоне от улицы Пельше до 39-й Гвардейской, придется провести без горячей воды три дня с 24 по 26 апреля 2023 года. Больше всего домов коммунальных страдальцев на улицах Еременко, Таращанцев, Штеменко, Хользунова.

в Дзержинском районе также на три дня с 24 по 26 апреля без горяченькой останутся жители улиц Новодвинской, 8-й Воздушной Армии, Симонова, Московской, Качинцев и бульвара 30-летия Победы. В Центральном районе в те же дни мыться в тазиках будут жители заполотновской части на улицах Пархоменко, Новороссийской, Двинской, Невской и Ткачева, а также Рокоссовского, Днестровской, Хиросимы, Селенгинской и Нурадилова.

В Красноармейском районе отключения горячей воды пройдут в несколько этапов. На день, 24 апреля, без удобств останется поселок Южный. С 26 по 27 апреля – дома на улицах Героев Малой Земли, Сидорова, Алийской, Судостроительной и Электростальской. И дольше всех – с 24 по 28 апреля – среди коммунальных страдальцев окажутся обитатели улиц Лазоревой, Минской, Луговой и Фролова.

Полный график отключений горячей воды в Волгограде в апреле 2023 года с адресами и номерами домов смотрите здесь.