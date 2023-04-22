Двое детей пострадали в пьяном ДТП на трассе в Волгоградской области

Дети и пьяный водитель в больнице. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Автомобиль «Лифан» вылетел в кювет и перевернулся на трассе в Киквидзенском районе Волгоградской области. Авария произошла днем 21 апреля на дороге Семеновка – Казарино. Водитель был пьян. В ДПТ пострадали двое детей – девочки 7 и 9 лет, которые находились в салоне, водитель тоже в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- Водитель «Лифан», а также две пассажирки 7 и 9 лет доставлены в медицинское учреждение, - рассказали полицейские.

По предварительным данным, 31-летний пьяный водитель не справился с управлением автомобилем. В результате «Лифан» съехал в левый кювет и опрокинулся.