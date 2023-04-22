Под Волгоградом мать вовлекла 16-летнюю дочь в кражи из магазинов

Женщин задержал охранник магазина. Фото: Евгения ГУСЕВА

В городе Волжском Волгоградской области 36-летняя мать-воровка вовлекла в кражу продуктов из супермаркета свою 16-летнюю дочь. Попалась парочка во втором магазине, где они пытались пронести мимо кассы два пакета с едой. На женщину возбудили уголовное дело по двум статьям, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

- Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 5 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в магазине 36-летняя волжанка набила принесенный с собой пакет продуктами, после дочь пронесла его мимо кассы, не заплатив. Такой же трюк они решили проделать и в другом супермаркете. Набрали два пакета, но попались. Дочь-подростка и ее мать остановил на выходе бдительный охранник.