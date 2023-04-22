Под Волгоградом машины встали в пробку из-за ДТП с маршруткой №246

Пробка уже стала меньше. Фото: Яндекс.пробки

Автомобилисты сегодня, 22 апреля, утром встали в многокилометровую пробку из-за ДТП с маршруткой №246 на трассе в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. По сообщениям очевидцев, авария случилась в 8.30 на мосту через Ерик Гнилой. Затор образовался от поселка Третий Решающий до моста через Ахтубу. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

- ДТП обошлось без пострадавших, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по Волгоградской области.

По словам очевидцев ДТП, на трассе в пойме маршрутку подрезал Volkswagen и та врезалась в бетонное ограждение на путепроводе, снеся его часть. Пассажиры испугались, но не пострадали.