В Волгоград на двухэтажном поезде прибыли 600 юных туристов из Самары

Двухэтажные поезда теперь не будут в Волгограде редкостью. Фото: АВО

Более 600 юных туристов из Самары и области 22 апреля приехали в Волгоград на первом в этом году двухэтажном туристическом поезде. У ребят тур выходного дня патриотического направления по программам «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний», сообщили в комитете экономической политики и развития региона. Встречали юных путешественников на перроне казачьими песнями.

В программе турпоездки посещение Мамаева кургана, музея-панорамы и музея «Память», а также обзорная экскурсия по городу-герою. А 23 к нам прибудет еще один, теперь уже ретропоезд с юными туристами из Ростова-на-Дону. В этом году таким образом в Волгограде побывали уже более 1,5 тысячи человек.