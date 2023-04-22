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НовостиОбщество22 апреля 2023 7:18

«Учителем года» 2023 в Волгоградской области стал Денис Судаков

Звание «Воспитатель года» завоевала Наталья Самарская из Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
«Хрустального пеликана» получил учитель из Новониколаевского района Денис Судаков.

«Хрустального пеликана» получил учитель из Новониколаевского района Денис Судаков.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области назвали имена победителей регионального этапа конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Торжественная церемония награждения прошла 21 апреля в Царицынской опере. Звание учителя 2023 года и «Хрустального пеликана» получил учитель истории и обществознания из Новониколаевского района Денис Судаков. «Хрустальную жемчужину» получила воспитатель из Волгограда Наталья Самарская. Именно они представят регион на федеральном этапе конкурсов профмастерства, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации области.

«Воспитателем года-2023» стала педагог волгоградского центра развития ребенка №6 Наталья Самарская. Второе место также у воспитателя из Волгограда - Марины Янчук из детсада №254, третье - у Елены Комарист из детсада «Весна» города Волжского. Финал всероссийского конкурса в этом году пройдет в Волгограде.

Среди учителей второе место также у учителя истории и обществознания – педагога школы №105 Волгограда Максима Сотникова, третьей стала учитель биологии из кадетского корпуса Слипченко Ирина Шагалова.