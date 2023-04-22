«Учителем года» 2023 в Волгоградской области стал Денис Судаков

«Хрустального пеликана» получил учитель из Новониколаевского района Денис Судаков. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области назвали имена победителей регионального этапа конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Торжественная церемония награждения прошла 21 апреля в Царицынской опере. Звание учителя 2023 года и «Хрустального пеликана» получил учитель истории и обществознания из Новониколаевского района Денис Судаков. «Хрустальную жемчужину» получила воспитатель из Волгограда Наталья Самарская. Именно они представят регион на федеральном этапе конкурсов профмастерства, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации области.

«Воспитателем года-2023» стала педагог волгоградского центра развития ребенка №6 Наталья Самарская. Второе место также у воспитателя из Волгограда - Марины Янчук из детсада №254, третье - у Елены Комарист из детсада «Весна» города Волжского. Финал всероссийского конкурса в этом году пройдет в Волгограде.

Среди учителей второе место также у учителя истории и обществознания – педагога школы №105 Волгограда Максима Сотникова, третьей стала учитель биологии из кадетского корпуса Слипченко Ирина Шагалова.