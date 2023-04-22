В поликлиники Волгоградской области завезли 10 тыс. вакцины от кори

Прививку сделают тем, кто не вакцинировался ранее. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В поликлиники Волгоградской области завезли 10 тысяч комплектов вакцины от кори, которую закупили за счет бюджета региона. Ее будут использовать для «подчищающей» иммунизации. Прививку сделают волгоградцам до 35 лет, которые до этого не болели и не были вакцинированы ранее, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Прививают этим препаратом двукратно, интервал между первой и второй иммунизацией должен составлять не менее 3 месяцев, - рассказали в облздраве.

При этом для группы риска, к которой относятся медики, учителя, коммунальщики, вахтовики, работники сфер торговли, транспорта и социалки, предельный возраст иммунизации увеличили до 55 лет. Сделать прививку по полису ОМС можно в поликлинике по месту жительства. О противопоказаниях предупредит участковый терапевт.

Напомним, несколько случаев заражения корью в Волгоградской области зафиксированы впервые за последние три года. Первым пациентом с таким диагнозом стал маленький ребенок.