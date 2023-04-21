В Волгограде в гаражах неизвестные расстреляли 4 подростков

Полиция организовала проверку. Фото: Александр ПАНОВ

21 апреля в полицию Волгограда обратились родители 4 подростков, которые были травмированы в гаражном кооперативе. По предварительной информации, неизвестные выстрелили в несовершеннолетних. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, пострадавшие обратились в травмпункт поликлиники №30, им оказали необходимую медицинскую помощь.

- 3 детям оказана необходимая помощь, они продолжают лечение амбулаторно. Подросток 15 лет госпитализирован в хирургическое отделение КБ СМП №7, состояние относительно удовлетворительное, - уточнили в ведомстве.

В ГУ МВД по Волгоградской области добавили, что по данному факту организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.