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НовостиОбщество21 апреля 2023 14:26

В Волгограде построят современное здание областного суда

Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров на торжественном собрании, посвященном 100-летию облсуда
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-слжуба АВО.

Фото: пресс-слжуба АВО.

21 апреля на торжественном собрании к 100-летию Волгоградского областного суда губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о планах построить новое современное здание для служителей Фемиды. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе обладминистрации. Когда начнется строительство пока неизвестно.

- Перед нами стоит задача, связанная со строительством на территории региона современного здания областного суда, отвечающего самым высоким стандартам. Волгоградская область готова оказать помощь и поддержку в решении этой задачи, - заявил губернатор.

Добавим, что благодаря развитию судебной системе в регионе ежегодно рассматривает более 30 тысяч дел. Жители могут подавать обращения онлайн. Так делают 60% заявителей.