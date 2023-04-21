В Волгограде взорвавшийся на Титова дом готовят к обследованию

В Волгограде взорвавшийся дом готовят к обследованию Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

21 апреля в пятиэтажном доме на улице Титова № 9 в Краснооктябрьском районе Волгограда сотрудники муниципальной службы спасения начали установку вертикальных подпорок, чтобы обследовать поврежденное в результате взрыва из-за утечки бытового газа здание. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, это делается в квартирах на первом и втором этажах.

- Это временная мера необходима для обеспечения безопасности дальнейших действий. После завершения данных работ на объект смогут зайти представители специализированной организации для проведения инструментального обследования конструктивных элементов здания, - уточнили в мэрии.

Напомним, взрыв прогремел ранним утром. Никто из жильцов не пострадал. Жительница квартиры ранее легла в больницу в связи с заболеванием. На месте ЧП создан оперштаб.