В двух подъездах взорвавшегося дома в Волгограде возобновили подачу воды и электричества

Жители двух подъездов могут возвращаться в свои квартиры Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В первый и второй подъезды дома №9 по улице Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда вновь вернулись водоснабжение и электричество, а специалисты утверждают, что жизни жильцов ничего не угрожает . А вот в 3 и 4 подъезды их по-прежнему нет из соображений безопасности. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в мэрии города-героя.

- С жителями квартир 3 и 4 подъезда продолжают работать специалисты профильных служб мэрии, - объяснили в администрации Волгограда.

Сейчас все четыре семьи дали согласие на переезд во временное место проживания. Пострадавшие также в качестве моральной компенсации получат выплаты, заявки на получение первых сумм направлены в банк.

Напомним, что сегодня, 21 апреля, ранним утром в доме №9 по улице Титова в одной из квартир произошел взрыв бытового газа.