«Ротор» вместо отмененного матча проведет контрольную игру в Волгограде

Матч на "Зените" могут посетить болельщики. Фото: СК "Ротор".

У «Ротора» наступила незапланированная пауза во Второй лиге. Волгоградский клуб решил ее заполнить, проведя контрольный матч. 22 апреля команда Алексея Стукалова встретится с «Ахтубой». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора», матч в субботу состоится в 12.00 на стадионе «Зенит» на улице Таращанцев.

Контрольную игру могут посетить все желающие. Вход на нее будет свободным. Команда «Ахтуба» выступает в чемпионате Волгоградской области, в котором занимает первое место.

Напомним, 22 апреля «Ротор» должен был сыграть в рамках 25-го тура группы 1 Второй лиги с «Ессентуками». Но эта встреча на «Волгоград Арене» не состоится. «Ессентуки» прекратили выступление в первенстве, волгоградской команде будет присуждена техническая победа со счетом 3:0.

Следующий официальный матч подопечные Алексея Стукалова проведут 29 апреля. В этот день «Ротор» в Таганроге встретится с местным «Форте».