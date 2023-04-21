Волгоградцев в выходные ожидает дождливая и ветреная погода

В выходные в Волгограде будет сыро Фото: Юлия Данильченко

В Волгоградской области в ближайшие выходные будет не самая приятная погода. 22 и 23 апреля будет дождливо и ветрено. Порывы достигнут 15-20 м/с, но температура воздуха будет достаточно высокой. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

В субботу по области и Волгограде кратковременные дожди будут ночью и днем, местами ожидаются грозы и туманы. Ветер юго-западный, западный подует с порывами 15-20 м/с в районах, 7-12 м/с в областном центре. В ночь на 22 апреля по области температура воздуха составит +5...+10º, при прояснении +1...+4º, днем в субботу +10...+15º, местами до +18º. В Волгограде ночью +5...+7º, днем +14...+16º.

23 апреля кратковременные дожди пойдут утром и днем на всей территории региона скорость юго-западного, западного ветра составит 7-12 м/с. По области столбики термометров в ночь на воскресенье будут показывать +1...+4º, днем +12...+17º, местами до +19º. В Волгограде +4...+6º ночью и +15...+17º днем.