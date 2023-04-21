87-летняя волгоградка, в квартире которой случился взрыв, находится в больнице

Женщина находится на лечении в больнице.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
21 апреля комитет здравоохранения Волгоградской области сообщил о состоянии 87-летней пенсионерки, в чьей квартире ранним утром прогремел взрыв из-за утечки бытового газа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, еще с 16 марта женщина находится на стационарном лечении.
Напомним, в результате взрыва никто из жильцов не пострадал, но у некоторых случился гипертонический криз от пережитого стресса.
- Сегодня утром на место происшествия в Краснооктябрьском районе, было оперативно направлено 12 бригад скорой помощи. Обратившимся за помощью жителям дома с острой реакцией на стресс оказана помощь на месте, - уточнили в облздраве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как мог взорваться газ в пустой квартире: жильцы пострадавшего дома и газовики о взрыве в пятиэтажке в Волгограде.
О взрыве газа в Волгограде 21 апреля рассказали жильцы пострадавшего дома и газовики (подробнее)
«Было страшно, мы остались заблокированы в квартире»
Жильцы рассказали о взрыве газа в жилом доме в Волгограде (подробности).
«Мы подскочили, вылетели прямо голышом на улицу»
Взрыв газа и пожар в жилом доме в Волгограде 21 апреля 2023 года, что известно на данный момент