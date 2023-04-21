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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 11:10

В Волгограде 34-летний мужчина ударом в лицо убил своего отца

Таким образом, волгоградец хотел оставить ссору
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Мужчина убил родного отца случайно

Мужчина убил родного отца случайно

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Волгоградской области, который по неосторожности убил своего отца. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на следственный комитет Волгоградской области.

По версии следствия, 16 апреля волгоградец был в квартире по улице Гражданской со своим 63-летним отцом. У мужчин завязался конфликт – отец был недоволен тем образом жизни, который вел его сын.

Чтобы прекратить ссору, волгоградец нанес отцу несколько ударов в область лица, тот упал и скончался. Как выяснилось позже - причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Следователи проводят комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчина, совершивший убийство по неосторожности, находится под стражей