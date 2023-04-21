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НовостиЗдоровье21 апреля 2023 10:01

2460 случаев нападения бездомных животных зарегистрировано в Волгограде в 2023 году

Количество несчастных случаев увеличилось
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Бездомные собаки стали кусать волгоградцев чаще

Бездомные собаки стали кусать волгоградцев чаще

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области в последний год участились случаи покусов уличными собаками. При этом, заболевание бешенство встречается гораздо реже. Только сначала 2023 года в медицинские организации области с укусами поступило 2460 человек. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Показатели первого квартала на 45% превышает количество случаев за аналогичный период 2022 года и на 53% средний уровень за последние несколько лет. Однако случаев бешенства в за прошлый год и за истекший период 2023 года среди населения области зарегистрировано не было.

Врачи напоминают, что при укусе нужно промыть рану с мылом. Мыть нужно интенсивно в течение 10 минут и ничем не прижигать рану, а затем обратиться в ближайший травматологический пункт.