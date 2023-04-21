Опубликовано видео с места взрыва в доме на улице Титова в Волгограде

В доме произошел взрыв газа. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

21 апреля опубликовано видео с места взрыва в пятиэтажном доме на улице Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда. На кадрах, появившихся в социальных сетях, видно, как испуганные люди выбежали на улицу. Квартира, в которой произошла утечка бытового газа, охвачена огнем. После основного взрыва прозвучало еще несколько хлопков. Не все жильцы сразу поняли, что случилось. Некоторые остались в квартирах, пока не приехали сотрудники МЧС. Некоторых пришлось эвакуировать по лестнице через окно.

Напомним, ранним утром в одной из квартир случился взрыв бытового газа. Никто из людей не пострадал. 87-летняя хозяйка была в этот момент не дома – она находилась в больнице.

Прокуратура организовала проверку, на месте работает полиция, МЧС, создан оперативный штаб. Губернатор обещал помочь с восстановлением поврежденных квартир и подъезда.