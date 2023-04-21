В Волгограде в ДТП автобуса и «БМВ» пострадали ребенок и трое взрослых

Пострадавшим оказали необходимую помощь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 20 апреля, в Дзержинском районе Волгограда в столкновении автобуса и иномарки пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, ДТП произошло в пять часов вечера на бульваре 30лет Победы. 47-летний водитель «БМВ» ехал со стороны Московской в направлении Симонова.

- При повороте направо с левой полосы создал помеху движущемуся в попутном направлении по правой полосе автобусу «Волгобас» под управлением 51-летнего водителя, - уточнили в полиции региона.

В результате столкновения в салоне общественного транспорта пассажиры не смогли удержаться на месте. В больницу госпитализировали 7-летнего ребенка, а также женщин 39 и 69 лет, мужчину 44 лет. Им оказали необходимую помощь.