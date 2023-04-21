Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами стал партнером экологической акции «Зеленая волна»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

«Ситиматик-Волгоград» оказал содействие в вывозе 10 кубических метров отходов, собранных в ходе экологической акции, рассказал школьникам о двухконтейнерной системе сбора и работе экопункта «Вторматик».

Организатором экоакции выступил социально-досуговый центр «Перекресток». Его специалисты уже не в первый раз организуют такие акции. На призыв принять участие откликнулись школьники Дзержинского района Волгограда. Учащиеся 82-ой и 96-ой школы вместе с сотрудниками «Перекрестка» помогли в весеннем преображении территории вблизи жилого комплекса «Бейкер стрит».

В конце марта специалисты социально-досугового центра «Перекресток» посетили корпоративный музей «Ситиматик-Волгоград» и поделились предстоящими планами о проведении экологической акции, региональный оператор откликнулся на просьбу оказать содействие в вывозе отходов. Экоактивисты очистили территорию от разрозненного мусора, брошенного несознательными жителями. Преимущественно это были пластиковые бутылки, жестяные банки, но ребята обнаружили и нетипичные отходы: люди выбросили несколько палаток, утеплитель, различную одежду и даже песенник для караоке. Все это и много другое участники акции обнаружили в зеленой зоне вдоль Третьей продольной магистрали Дзержинского района.

Организаторы поделились планами о подготовке к следующей экологической акции, ее проведение запланировано у реки Царица. Юные экоактивисты призвали волгоградцев беречь природу, выбрасывать мусор только в специально предназначенных для этого местах (баки на контейнерных площадках, урны) и, ни в коем случае, не оставлять свой мусор в зеленых зонах.

Представители регионально оператора напомнили, что пластиковые бутылки, канистры, текстиль, макулатуру можно сдать за денежное вознаграждение, чтобы в дальнейшем все это было переработано.

Экопункт «Вторматик» ждет всех горожан ежедневно с 08:00 до 20:00 (перерыв на обед: с 13:00 до 14:00) по адресу: г. Волгоград, ул. Елецкая, д.21 (парковка ТЦ «Парус»).

За актуальными новостями о работе экопункта можно следить в телеграм-канале.

Дополнительную информацию можно уточнить по контактному номеру телефона: +7-937-725-10-34.

Перед посещением экопункта «Вторматик» рекомендуем зайти на официальный сайт, выбрать раздел Волгоградская область и ознакомиться с правилами сдачи, ценами и ассортиментом принимаемого вторсырья.

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