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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 8:32

Во взорвавшемся доме в Волгограде был истекший договор на техническое обслуживание газа

На данный момент подача газа в многоэтажку прекращена
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Восстановлением подъездов займутся уже к концу дня

Восстановлением подъездов займутся уже к концу дня

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Стали известны некоторые подробности по поводу многоквартирного дома в Волгограде, где сегодня, 21 апреля, рано утром произошел взрыв из-за бытового газа. Согласно докладу на чрезвычайной комиссии, договор на техническое обслуживание газового оборудования у собственников квартиры, где и произошло ЧП, истек несколько лет назад. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии города-героя.

Глава Волгограда Владимир Марченко поручил профильным службам помочь собрать необходимые документы волгоградцам, чье имущество пострадало в результате взрыва. Подготовить документы должны до конца дня, по ним пострадавшие смогут получить компенсационные выплаты.

На данный момент зайти в подъезды дома, где произошел взрыв, могут только сотрудники МЧС. Работы по их восстановлению также должны начаться уже сегодня. Отвечать за это будет управляющая компания, помогать им будут профильные структуры администрации.

На данный момент в доме по адресу улица Титова, 9 подача газа прекращена.