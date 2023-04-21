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НовостиОбщество21 апреля 2023 8:04

В Волгограде ограничили движение на улице Титова, где взорвался дом

Полиция обеспечивает порядок на месте взрыва в многоэтажке
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция обеспечивает порядок на месте взрыва в многоэтажке

Полиция обеспечивает порядок на месте взрыва в многоэтажке

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградская полиция обеспечивает порядок у многоэтажного дома на улице Титова в Волгограде, где ранним утром 21 апреля прогремел взрыв из-за утечки бытового газа. Экипажи ДПС ограничили движение машин на улице Титова в границах от улицы Маршала Еременко до Таращанцев. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, на место приезжал генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко.

- Полицейские организовывают беспрепятственный пропуск спецтранспорта, а также обеспечивают сохранность имущества, оставленного жильцами в квартирах, - уточнили в полиции.

В настоящий момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, эксперты, проводятся необходимые мероприятия.