Волгоград занял 71 место в рейтинге качества жизни

Данные аналитиков оставляют желать лучшего Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград и Волжский оказались в самом низу рейтинга городов по индексу качества жизни. Такие данные предоставили аналитики Финансового университета при Правительстве РФ по итогам первого квартала 2023 года.

В рейтинге, где учитывался уровень материального благополучия населения, миграция, доступная недвижимость, качество медобслуживания, экология, образование, ЖКХ и многое другое, Волгоград занял всего лишь 71 место из 75 возможных. Хуже оказались лишь Барнаул, Чита, Астрахань и Хабаровск.

Что удивительно – Волжский оказался на 40 позиций лучше областного центра - у города-спутника 31 место по уровню жизни. Кроме того, Волжский расположился на 8 месте в списке городов с самой низкой тревожностью настроений среди населения, на 7-м среди городов с низкой вероятностью возникновения пробок и на 6-м с самой благоприятной обстановкой ведения и создания бизнеса. Волгоград попал только в рейтинг городов с низкой тревожностью, заняв 12-е место.

В десятке городов с высоким качеством жизни ожидаемо оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Грозный, Нижний Новгород, Махачкала и многие другие. Оценка качества жизни аналитиков складывалась из мнения россиян о различных сторонах их жизни, социологических исследований, а также открытых данных Росстата и Банка России.