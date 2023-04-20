Барельеф на Доме Павлова в центре Волгограда отремонтируют за 1,2 млн

Так барельеф выглядит сейчас Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Администрация Волгограда ищет подрядчика, который отреставрирует барельеф, посвященный героической обороне Дома Павлова, находящийся на доме по улице Советская, 39. Согласно открытым данным на сайте госзакупок, выделить на ремонт мэрия готов 1 миллион 229 тысяч 292 рубля.

Так как Дом Павлова является памятником истории федерального значения, то от подрядчика требуется выполнять все работы в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия ». Срок окончания подачи заявок заканчивается 27 апреля 2023 года. А вот завершить все ремонтные работы выбранная компания должна не позднее 1 августа 2023 года

Напомним, что 5 апреля 2023 года Дом Павлова с другой стороны лишился части своей уникальной детали, - барельефа "Отстоим тебя, родной Сталинград", напоминающего о возрождении здания после Сталинградской битвы. Не сложно догадаться, что и этот элемент нуждается в реставрации.