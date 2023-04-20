Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО Андреем Кизиным

Фото: Соцсети Екатерины Кизиной.

В пятницу, 21 апреля, в городе Камышине Волгоградский области простятся с военнослужащим Андреем Кизиным. Он был призван в рамках частичной мобилизации и без раздумий отправился на защиту Родины. Андрей Кизин мужественно исполнял свой долг и погиб в бою в зоне СВО.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на супругу погибшего военнослужащего, церемония прощания начнется в 12.00 на улице Театральной.

У Андрея Кизина остались жена и двое детей. Наша редакция приносит искренние соболезнования родным погибшего бойца.