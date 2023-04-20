В Волгограде на три дня с 21 апреля перекроют и перероют улицу Пархоменко

Ранее этот участок теплосетей никогда капитально не ремонтировался Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Центральном районе Волгограда «Концессии теплоснабжения» проведут замену теплосетей в заполотновской части. Улицу Пархоменко перероют и перекроют на три дня - с 21 по 24 апреля. На подаче воды это никак не отразится, водители по нижней части улицы не проедут, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий».

- С 21 часа 21 апреля до 4 часов 24 апреля будет ограничено движение на участке улицы Пархоменко возле дома 55а. Объехать этот отрезок можно по улицам Хиросимы, Ткачева и Рокоссовского, - пояснили в ресурсоснабжающей компании.

Службы отмечают, что раньше этот участок сетей никогда не ремонтировался, но теперь момент настал. Однако не смотря на ремонтные работы, без воды местные жители не останутся - отключения абонентов от ресурса не предвидится.