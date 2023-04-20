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НовостиОбщество20 апреля 2023 13:17

В ЦПКиО Волгограда начинает цвести аллея церциса

Две недели горожане смогут наслаждаться этой красотой
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: ЦПКиО.

Фото: ЦПКиО.

С наступлением тепла в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда началось цветение аллеи церциса. В прошлом году волгоградцы успели оценить красоту этого многолетнего растения, высаженного в ЦПКиО. Красивые ярко-фиолетовые цветочки распускаются раньше листьев. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru директор парка Андрей Еркин, цветение будет продолжаться около двух недель. Стоит посетить зону отдыха, чтобы сделать красивые фотографии.

В эти дни парке продолжается озеленение.

- Сегодня посадили ещё 25 крупномерных деревьев, из них 4 шестиметровых красных дуба, - уточнили в ЦПКиО.

Вдоль центральных аллей уложили полторы тысячи квадратных метров рулонного газона.

Церцис в Комсомольском саду.

Церцис в Комсомольском саду.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Добавим, что церцис растет не только в ЦПКиО. Это дерево сейчас цветет в Комсомольском саду.