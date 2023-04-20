В ЦПКиО Волгограда начинает цвести аллея церциса

Фото: ЦПКиО.

С наступлением тепла в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда началось цветение аллеи церциса. В прошлом году волгоградцы успели оценить красоту этого многолетнего растения, высаженного в ЦПКиО. Красивые ярко-фиолетовые цветочки распускаются раньше листьев. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru директор парка Андрей Еркин, цветение будет продолжаться около двух недель. Стоит посетить зону отдыха, чтобы сделать красивые фотографии.

В эти дни парке продолжается озеленение.

- Сегодня посадили ещё 25 крупномерных деревьев, из них 4 шестиметровых красных дуба, - уточнили в ЦПКиО.

Вдоль центральных аллей уложили полторы тысячи квадратных метров рулонного газона.

Церцис в Комсомольском саду. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Добавим, что церцис растет не только в ЦПКиО. Это дерево сейчас цветет в Комсомольском саду.