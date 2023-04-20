В Волгограде командира батальона ДПС задержали за крышевание грузового бизнеса супруги

СК возбудил уголовное дело. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Волгоградский следком возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего командира батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД региона Евгения Чернышова, подозреваемого в нарушении нескольких уголовных статей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, гаишник «крышевал» бизнес супруги, которая занималась грузоперевозками.

По данным следствия, с 2021 по 2023 года теперь уже бывший полицейский, пользуясь служебным положением, оказывал давление на подчиненных, чтобы грузовые автомобили могли беспрепятственно передвигаться по региону, а водителей не привлекали к ответственности за нарушения. Таким образом гаишник увеличивал прибыль от «семейного бизнеса». Также в 2022 году фигурант уголовного дела получил из системы базы данных МВД персональные сведения о гражданине и передал из знакомому.

- Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по области и сотрудниками службы безопасности Главка МВД по региону, - отметили в региональном следкоме.

Мужчину уволили. Ему грозит тюрьмы по статьям за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и злоупотребление должностными полномочиями.