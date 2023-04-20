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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:00

В Волгограде передумали перекрывать Нулевую продольную 21 апреля

Пока никаких изменений в Центральном районе не предвидится
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
По Нулевой продольной все-таки можно будет проехать в час-пик

По Нулевой продольной все-таки можно будет проехать в час-пик

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Мэрия Волгограда передумала перекрывать половину Нулевой продольной магистрали ради проведения мероприятий в пятницу, 21 апреля. Об этом пресс-служба администрации так и сообщила сайту volgograd.kp.ru.

- В связи с изменением формата проведения массового мероприятия принято решение о том, что пешеходный режим 21 апреля на Нулевой продольной магистрали вводиться не будет, - гласит сообщение.

Ранее стало известно, что 21 апреля с 7.00 до 17.00 зона Нулевой продольной от улицы Калинина до кольцевого пересечения со съездом по улице Комсомольской станет пешеходной. В этот день были запланированы торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летнему юбилею суда, которые, судя по всему, и должны были пройти в этом месте.