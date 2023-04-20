Переехавшие в города Волгоградский области врачи получат выплаты в размере 1 млн

Постановление вступило в силу с 19 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление, согласно которому фельдшера и врачи, переехавшие в города региона, получат единовременные выплаты в размере 500 тысяч рублей и 1 миллион рублей соответственно.

- Право на получение выплат имеют медицинские работники, переехавшие на работу в города Волгоградской области и заключившие трудовые договора, - говорится в документе

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официальный документ, в населенных пунктах должно проживать от 50 до 120 тысяч человек. такая мера поддержки направлена на привлечение специалистов в населенные пункты и доступность медицинской помощи жителям.

Согласно документу, врач должен отработать пять лет. Постановление вступило в силу с 19 апреля.