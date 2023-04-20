В Волгограде простились с погибшей гандболисткой Викторией Дивак

Фото: ГК "Астраханочка"

20 апреля была похоронена гандболистка Виктория Дивак, жизнь которой трагически оборвалась в 29 лет. Родные спортсменки, ее друзья и болельщики простились с ней в родном Волгограде. Также в траурной церемонии приняли участие игроки и тренеры местного клуба «Динамо-Синара», воспитанницей которого была Виктория, и «Астраханочки», за который она выступала.

Прощание состоялось в похоронном доме «Память». Похоронили Викторию Дивак на кладбище в Городище. 7 мая ей исполнилось бы 30 лет.

Напомним, Виктория Дивак погибла 17 апреля в Астрахани – на следующий день после матча между «Астраханочкой» и ЦСКА, в котором она принимала участие. По предварительной информации, спортсменка упала с восьмого этажа. Следователи выясняют причины трагедии.

Виктория Дивак родилась в Волгограде в спортивной семье, ее отец Виктор Дивак был футболистом, в течение восьми лет выступал за «Ротор». Виктория стала гандболисткой, вместе с родным волгоградским «Динамо» трижды выиграла чемпионат страны, также она играла за «Кубань», французский «Ашенхайм Трухтерсхайм», немецкий «Халле-Нойштадт», белорусский «Гомель», в 2021 году гандболистка перешла в «Астраханочку». Вместе с юниорской сборной России Виктория Дивак в 2009 году стала чемпионкой Европы, она была мастером спорта России.