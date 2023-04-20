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НовостиОбщество20 апреля 2023 10:12

В Волгограде ФАС нашла нарушения в закупке зарядных станций для электромобилей на 115 млн рублей

Для участников торгов установили необоснованные критерии
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В закупке зарядных станций для электромобилей нашли нарушения

В закупке зарядных станций для электромобилей нашли нарушения

Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградский УФАС поступила жалоба на АО «Центр цифровой трансформации». Акционерное общество проводило закупку 36 зарядных станций для электромобилей. На них компания была готова потратить 115 миллионов 200 тысяч рублей. Жалоба поступила на организацию и проведение торгов.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в УФАС по Волгоградской области, по мнению заявителя, при проведении конкурса заказчик установил необоснованные критерии оценки заявок участников закупки. Жалобы касались сроков поставки оборудования, наличия установленных зарядных станций, сервисного центра и склада запасных частей в Южном федеральном округе, а также места разрешения судебных споров, которым была указана Волгоградская область.

- Привязка к Южному федеральному округу влечёт необоснованные ограничения конкуренции по отношению к участникам закупки из других федеральных округов РФ, поскольку участники закупки, не имеющие опыта работы в Южном федеральном округе, объективно лишены возможности победить в закупке, - уточнили в антимонопольном органе.

Комиссия УФАС выдала АО «Центр цифровой трансформации» предписание об устранении нарушений.