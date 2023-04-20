Двое волгоградцев заплатили мошеннику за интим-услуги 52 тысячи рублей

Полиция возбудила уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградская полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении двоих мужчин, заплативших 52 тысячи рублей за интим-услуги. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городского УМВД, в правоохранительные органы обратились жители 22 и 33 лет. Волгоградцы рассказали, что стали жертвами афериста.

- Заявители нашли в сети объявления о предоставлении интим-услуг и позвонили по указанным в них номерам. На звонки ответил мужчина-диспетчер, который попросил перечислить деньги за регистрацию, услугу и за страховку, - уточнили в полиции.

Мужчины перевели средства, после чего злоумышленник перестал выходить на связь. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ищут преступника.