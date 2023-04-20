В Волгограде выросли цены на свинину, капусту и огурцы

В Волгограде подорожала свинина Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде зафиксировали рост цен на некоторые продукты за неделю. На 4,78% или на 12,87 рубля подорожала свинина, килограмм которой в среднем оценивается в 282,09 рубля. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградстате. Также с 11 по 17 апреля выросли цены на репчатый лук на 9,07%, на капусту – на 7,51%, на огурцы – на 3,74%, на помидоры – на 1,09%. Подорожали в Волгограде сосиски на 1,77%, копченая колбаса – на 3,06%, подсолнечное масло – на 1,79%, творог – на 1,13%, овощные консервы для детей – на 1,57%, яйца – на 1,62%, рис – на 1,41%, вермишель – на 2,52%.

Однако на прошлой неделе не на все продукты ценники ползли вверх, что-то на прилавках рынков и магазинов подешевело. На 1,75% снизилась стоимость на куры, на 1,07% - на вареную колбасу, на 1,25% - на сливочное масло, на 1,3% - на маргарин, на 3,16% - на печенье, на 5,58% - на чай, на 3,42% - на муку, на 1,4% - на гречку, на 3,13% - на свеклу, на 3,99% - на морковь.