В Волгограде мужчина напал на соседку с ножом из-за замечания

На подозреваемого возбудили уголовное дело Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело на 38-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на соседку. Женщина обратилась в правоохранительные органы 19 апреля. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, по словам заявительницы мужчина угрожал ей убийством.

Ранее между волгоградцем и супругом заявительницы состоялся разговор, в котором последний сделал подозреваемому замечание. Тот решил отомстить, вооружившись ножом.

- Установлено, что мужчина пришел к соседке и начал требовать, чтобы она позвала своего супруга. Женщина открыла дверь и пояснила, что мужа нет дома. Тогда подозреваемый, проявляя агрессию, достал из кармана нож и стал угрожать ей убийством, - уточнили в полиции.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством», ему грозит 2 года тюрьмы.