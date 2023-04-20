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НовостиОбщество20 апреля 2023 9:07

В Волгограде 21 апреля перекроют движение по Нулевой продольной

Не забудьте скорректировать маршрут в пятницу
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
На 10 часов небольшая территория станет пешеходной

На 10 часов небольшая территория станет пешеходной

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в пятницу, 21 апреля, Нулевая продольная магистраль станет пешеходной зоной. Ограничения коснутся участка от улицы Калинина до кольцевого пересечения со съездом по улице Комсомольской, об этом сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии города-героя.

- Территория станет пешеходной на один день с7.00 до 17.00, - уточнили в администрации Волгограда.

Известно, что завтра, 21 апреля, будет отмечаться вековой юбилей суда и вероятнее всего, на этой территории будут проходить праздничные мероприятия. Что точно будет там проходить - пока неизвестно.